Controlli agli stabilimenti balneari nel Napoletano: irregolari 10 su 13 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Blitz degli ispettori del lavoro dell’ITL di Napoli nel settore degli stabilimenti balneari di Napoli e provincia. I Controlli, che sono stati effettuati lo scorso week-end ed hanno visto impegnati 35 ispettori, hanno riguardato 11 aziende attive nella gestione dei lidi (di cui 8 risultate irregolari) e 2 imprese edili impegnate in lavori di apprestamento e manutenzione delle strutture (entrambe irregolari). L’attività ispettiva ha consentito di accertare la presenza di 21 lavoratori completamente in nero su 63 complessivamente presenti nelle unità produttive. Sulla base delle risultanze ispettive, sono in corso le contestazioni di sanzioni amministrative per circa 65.000 euro, oltre ai recuperi previdenziali ed assicurativi riferiti ai periodi di occupazione senza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Blitz degli ispettori del lavoro dell’ITL di Napoli nel settore deglidi Napoli e provincia. I, che sono stati effettuati lo scorso week-end ed hanno visto impegnati 35 ispettori, hanno riguardato 11 aziende attive nella gestione dei lidi (di cui 8 risultate) e 2 imprese edili impegnate in lavori di apprestamento e manutenzione delle strutture (entrambe). L’attività ispettiva ha consentito di accertare la presenza di 21 lavoratori completamente in nero su 63 complessivamente presenti nelle unità produttive. Sulla base delle risultanze ispettive, sono in corso le contestazioni di sanzioni amministrative per circa 65.000 euro, oltre ai recuperi previdenziali ed assicurativi riferiti ai periodi di occupazione senza ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Controlli agli stabilimenti balneari nel Napoletano: irregolari 10 su 13 ** - Annina_occhiblu : Lo vogliamo dire o no agli evasori, che è ora che si guardino le spalle? Ben vengano i controlli. La loro idea di l… - ElenaVanelli : RT @CislPdRo: Il segretario @CislPdRo @SScavazzin con i segretari Cgil e Uil su @lavocedirovigo: “Agire subito per fermare le morti sul lav… - SScavazzin : RT @CislPdRo: Il segretario @CislPdRo @SScavazzin con i segretari Cgil e Uil su @lavocedirovigo: “Agire subito per fermare le morti sul lav… - altalex : ?? La rilevanza dell’effettiva soggezione (o meno) del lavoratore alle direttive, agli ordini ed ai controlli del da… -