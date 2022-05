Comune di Napoli condannato a risarcire necroforo: sopravvissuto a un infarto mentre trasportava cadavere di 120kg (Di martedì 31 maggio 2022) L'uomo soffriva di cardiopatia ischemica cronica a causa dei numerosi sforzi compiuti nell'ambito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 31 maggio 2022) L'uomo soffriva di cardiopatia ischemica cronica a causa dei numerosi sforzi compiuti nell'ambito ...

Pubblicità

SkyTG24 : #Napoli: solleva salma pesante 120 chili e ha un infarto, Comune condannato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - SSC Napoli: 'Un legame padre-figlio che supera i confini del tempo, l'amore in comune per una sola maglia:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - SSC Napoli: 'Un legame padre-figlio che supera i confini del tempo, l'amore in comune per una sola maglia:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - SSC Napoli: 'Un legame padre-figlio che supera i confini del tempo, l'amore in comune per una sola maglia:… - napolimagazine : TWEET SSCN - SSC Napoli: 'Un legame padre-figlio che supera i confini del tempo, l'amore in comune per una sola mag… -