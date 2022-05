BOOMERISSIMA: ALESSIA MARCUZZI CONDUCE IL NUOVO REALITY DI RAI2. I DETTAGLI (Di martedì 31 maggio 2022) ALESSIA MARCUZZI è il primo vero colpo di telemercato dopo anni di quasi immobilismo. Sarà lei infatti uno dei volti della nuova RAI2, ridisegnata dal direttore dell’intrattenimento di Viale Mazzini Stefano Coletta. Ospitata trionfalmente dall’amica Mara Venier a Domenica In Show, la brava e bella conduttrice è apparsa radiosa e pronta ad un NUOVO capitolo della sua lunga e spumeggiante carriera. Dopo tanti anni a Mediaset dove si è divisa tra Grandi Fratelli, Isole, Iene e concerti estivi, a partire dal glorioso Festivalbar, il futuro ora è in Rai. Dagospia aveva anticipato la trattiva tra la Tv di Stato e il manager della showgirl: “Una trattativa in dirittura d’arrivo”. Cinque o sei puntate di un NUOVO show in prime time prodotto da Endemol con messa in onda prevista a novembre su ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 31 maggio 2022)è il primo vero colpo di telemercato dopo anni di quasi immobilismo. Sarà lei infatti uno dei volti della nuova, ridisegnata dal direttore dell’intrattenimento di Viale Mazzini Stefano Coletta. Ospitata trionfalmente dall’amica Mara Venier a Domenica In Show, la brava e bella conduttrice è apparsa radiosa e pronta ad uncapitolo della sua lunga e spumeggiante carriera. Dopo tanti anni a Mediaset dove si è divisa tra Grandi Fratelli, Isole, Iene e concerti estivi, a partire dal glorioso Festivalbar, il futuro ora è in Rai. Dagospia aveva anticipato la trattiva tra la Tv di Stato e il manager della showgirl: “Una trattativa in dirittura d’arrivo”. Cinque o sei puntate di unshow in prime time prodotto da Endemol con messa in onda prevista a novembre su ...

