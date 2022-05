Bonucci: 'C'è una ferita che brucia ancora...'. Insigne: 'Presto per dire che lascio' (Di martedì 31 maggio 2022) Un passaggio di testimone è sicuro, domani sera a Wembley: Italia - Argentina, l'ultima di Chiellini da capitano e la prima - se Giorgio uscirà prima del 90' - per il nuovo corso di Bonucci, che poi ... Leggi su gazzetta (Di martedì 31 maggio 2022) Un passaggio di testimone è sicuro, domani sera a Wembley: Italia - Argentina, l'ultima di Chiellini da capitano e la prima - se Giorgio uscirà prima del 90' - per il nuovo corso di, che poi ...

Deborah_Juve : RT @StanisLaRochele: La ritengo una delle peggiori operazioni di sempre. 12 mln per acquistarlo e per dare via Bonucci, ti accorgi che non… - cmdotcom : #Italia : sia vera rivoluzione. #Mancini sbaglia a ripartire da #Bonucci & C. [@GianniVisnadi]… - sportli26181512 : Bonucci: 'C'è una ferita che brucia ancora...'. Insigne: 'Presto per dire che lascio': Bonucci: 'C'è una ferita che… - Gazzetta_it : #Nazionale, Bonucci: 'C'è una ferita che brucia ancora...'. Insigne: 'Presto per dire che lascio' - dellas73 : Scopro che giochiamo una finalissima (?) con l'Argentina domani sera Beh dai si potrebbe guardare Bonucci capitano Ma vaffanculo va -