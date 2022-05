Ultime Notizie – Ucraina,”a Mariupol 22.000 vittime accertate e fosse comuni” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Abbiamo stimato che le vittime” a Mariupol in Ucraina, “siano 22mila, sempre più prove confermano che le conseguenze dei crimini russi saranno ben peggiori. Questo richiede l’attenzione di tutta la comunità internazionale, anche sulle pessime condizioni in cui si trovano gli abitanti di Mariupol sotto l’occupazione”. Lo ha detto su Telegram il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko, aggiungendo che “nel cimitero di Staryy Krym sono comparse 25 nuove fosse comuni. In totale, da metà aprile, sono state seppellite non meno di 16mila persone vicino a Staryy Krym, Mangush e Vynogradne. A metà marzo erano 5mila le persone che erano state seppellite. Sotto le macerie, negli obitori improvvisati e nelle tombe occasionali ci sono ancora migliaia di corpi”. “I ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) “Abbiamo stimato che le” ain, “siano 22mila, sempre più prove confermano che le conseguenze dei crimini russi saranno ben peggiori. Questo richiede l’attenzione di tutta latà internazionale, anche sulle pessime condizioni in cui si trovano gli abitanti disotto l’occupazione”. Lo ha detto su Telegram il sindaco diVadym Boichenko, aggiungendo che “nel cimitero di Staryy Krym sono comparse 25 nuove. In totale, da metà aprile, sono state seppellite non meno di 16mila persone vicino a Staryy Krym, Mangush e Vynogradne. A metà marzo erano 5mila le persone che erano state seppellite. Sotto le macerie, negli obitori improvvisati e nelle tombe occasionali ci sono ancora migliaia di corpi”. “I ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - fanpage : 'È probabile che durante l’estate il numero di casi diminuisca, ma attenzione è altrettanto probabile che in autunn… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Le ultime notizie in diretta dall'#Ucraina con l'inviato Stefano Ciardi: 'Sono dovuto fuggire dal #Donbass, situaz… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira In diretta dalla città natale del presidente #Zelensky l'inviata Marta Serafini con le ultime notizie dal fronte d… - dariomasiero : RT @sole24ore: ?? Ci si avvicina al centesimo giorno di conflitto. I combattimenti proseguono nell’Est del Paese, con la città di Sievierodo… -