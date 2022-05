Ue: Orbàn, 'accordo su embargo petrolio non c'è, Commissione irresponsabile' (Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - "La situazione è difficile, l'accordo sulle sanzioni non c'è. Se ci troviamo in questa situazione è colpa della Commissione Europea, che ha presentato il sesto pacchetto di sanzioni senza prima avere l'accordo degli Stati membri, un modo di fare irresponsabile". Così il primo ministro ungherese Viktor Orbàn, a margine dei lavori del Consiglio europeo straordinario. L'ipotesi di escludere dall'embargo il petrolio in arrivo nell'Ue tramite oleodotti per Orbàn "è un buon approccio, ma abbiamo bisogno di garanzie - puntualizza -: nel caso in cui ci fosse un incidente dobbiamo avere diritto ad avere il petrolio da altre fonti". Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - "La situazione è difficile, l'sulle sanzioni non c'è. Se ci troviamo in questa situazione è colpa dellaEuropea, che ha presentato il sesto pacchetto di sanzioni senza prima avere l'degli Stati membri, un modo di fare". Così il primo ministro ungherese Viktor, a margine dei lavori del Consiglio europeo straordinario. L'ipotesi di escludere dall'ilin arrivo nell'Ue tramite oleodotti per"è un buon approccio, ma abbiamo bisogno di garanzie - puntualizza -: nel caso in cui ci fosse un incidente dobbiamo avere diritto ad avere ilda altre fonti".

