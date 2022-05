**Ue: comunicazioni Draghi in aula Senato il 21 giugno** (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi sarà in aula al Senato nel pomeriggio del 21 giugno per comunicazioni in vista del Consiglio Ue. E' quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il premier Mariosarà inalnel pomeriggio del 21 giugno perin vista del Consiglio Ue. E' quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama.

Advertising

TV7Benevento : Ue: comunicazioni Draghi in aula Senato il 21 giugno (2) - - QuelloKeSbrocca : RT @mrk4m1: Tutti gli stati occidentali stanno convergendo contro comunicazioni cifrate e informazione online. Sono due correnti parallele… - mrk4m1 : Tutti gli stati occidentali stanno convergendo contro comunicazioni cifrate e informazione online. Sono due corrent… - mrk4m1 : @PMusedo Non mi stupisce. Da anni è in corso una guerra occidentale alle comunicazioni cifrate con contestuale prom… - blidonni : RT @lucianoghelfi: #Draghi sarà in Parlamento il 21 e 22 giugno per le comunicazioni pre vertice #UE del 23 e 24. Sara il 22/6 alle 9 alla… -