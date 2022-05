Tempesta Geomagnetica sulla Terra | allarme dalla NASA | ecco le conseguenze

(Di lunedì 30 maggio 2022)arriva direttamente unche di certo non può passare inosservato. Proprio negli ultimi mesi, infatti, è stata osservata e costantemente monitorata un’attività solare maggiore rispetto alla norma. Un fattore di non poco conto, che sta letteralmente spaventando diversi scienziati ed esperti da ogni parte del mondo. LasegnalataQuello che si teme, al momento, è lo sviluppo di una vera e propriacapace di apportarepiuttosto serie anche per il nostro pianeta blu. Così, a lanciare il primo, come riportato anche da Il Messaggero, è stata proprio la. L’della macchia ...

Advertising

GranozioRanieri : Tempesta geomagnetica verso la terra: la NASA lancia l'allarme; le eventuali conseguenze - K274863601 : RT @jola_755: Un poco più forte e ci potrebbe salvare. ? - jola_755 : Un poco più forte e ci potrebbe salvare. ? - SanMarino_RTV : SCIENZA - L'intervista a Juha-Pekka Luntama, responsabile dell'ufficio di Space Weather dell'Agenzia Spaziale Europ… - pammy18413676 : salve colleghi e colleghe,ho letto il meteo e le previsioni a breve termine di questo giugno 2022,c'e' un allerta p… -

San Marino Rtv

Leggi anche >, allarme Nasa: 'Raddoppiate le dimensioni della macchia solare AR3014 in un giorno' Per l'occasione il Virtual Telescope Project, in collaborazione con Telescope ...La Nasa ha lanciato un allarme in merito ad una imponenteche raggiungerà molto presto la Terra , esponendola ad una moltitudine di rischi. Gli scienziati dell'agenzia spaziale statunitense tengono sotto osservazione la macchia solare "... Sole, tempesta geomagnetica verso la Terra. Risponde esperto ESA Terra a rischio. Si teme una tempesta geomagneticaNegli ultimi mesi è stata osservata un’attività solare maggiore rispetto al normale. Questo fattore sta spaventando diversi scienziati ed esperti da o ...Non è rimasto molto tempo: da un momento all’altro potrebbe palesarsi una vera e propria tempesta geomagnetica a causa di una macchia solare denominata AR3014 e in continua crescita. Di questo passo, ...