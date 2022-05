Svastiche sulla tomba di Alfredino Rampi (Di lunedì 30 maggio 2022) La scoperta al cimitero del Verano. Ci sono più di una decina di simboli legati al nazismo tracciati con un pennarello sulla tomba del bambino morto cadendo in un pozzo a Vermicino nel 1981 Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 maggio 2022) La scoperta al cimitero del Verano. Ci sono più di una decina di simboli legati al nazismo tracciati con un pennarellodel bambino morto cadendo in un pozzo a Vermicino nel 1981

