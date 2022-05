Sparatoria in Oklahoma, un morto e 7 feriti (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Ancora una Sparatoria negli Stati Uniti, con una persona rimasta uccisa ed altre sette ferite, tra le quali un bambino di nove anni, durante un festiva che si svolgeva, in occasione del Memorial Day, a Taft in Oklahoma. Secondo quanto ha reso noto la polizia della cittadina a sud est di Tulsa, circa 1500 persone stavano partecipando, la notte scorsa. alla manifestazione quando, verso la mezzanotte ora locale, è scoppiata la Sparatoria a seguito di una lite. La vittima è un’afroamericana di 39 anni e l’uomo ritenuto responsabile della Sparatoria, il 26enne Skyler Buckner, si è consegnato alla polizia poche ore dopo. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Nel weekend si è registrata un’altra Sparatoria, a Chattanooga, in Tennessee, dove sei adolescenti sono ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Ancora unanegli Stati Uniti, con una persona rimasta uccisa ed altre sette ferite, tra le quali un bambino di nove anni, durante un festiva che si svolgeva, in occasione del Memorial Day, a Taft in. Secondo quanto ha reso noto la polizia della cittadina a sud est di Tulsa, circa 1500 persone stavano partecipando, la notte scorsa. alla manifestazione quando, verso la mezzanotte ora locale, è scoppiata laa seguito di una lite. La vittima è un’afroamericana di 39 anni e l’uomo ritenuto responsabile della, il 26enne Skyler Buckner, si è consegnato alla polizia poche ore dopo. Nessuno deisarebbe in pericolo di vita. Nel weekend si è registrata un’altra, a Chattanooga, in Tennessee, dove sei adolescenti sono ...

