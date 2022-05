Sinner, ancora un ritiro causa infortunio: addio al Roland Garros (Di lunedì 30 maggio 2022) Sembrava essere a portata di mano la partita dei quarti di finale di Sinner e invece la sfortuna e gli infortuni ci mettono evidentemente ancora del loro. Dopo le vesciche, ecco il ginocchio a tormentare il campione altoatesino che è costretto al terzo set con Rublev ad abbandonare il Roland Garros. Il tennista azzurro termina anzitempo il match e il russo lo chiude con il risultato a favore di 2 a 1 ( 1 – 6, 6-4, 2 – 0). Il primo set era andato a Jannik e stava giocando un buon terzo periodo. Purtroppo il fastidio al ginocchio lo ha costretto al ritiro. (foto@federtennis-facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022) Sembrava essere a portata di mano la partita dei quarti di finale die invece la sfortuna e gli infortuni ci mettono evidentementedel loro. Dopo le vesciche, ecco il ginocchio a tormentare il campione altoatesino che è costretto al terzo set con Rublev ad abbandonare il. Il tennista azzurro termina anzitempo il match e il russo lo chiude con il risultato a favore di 2 a 1 ( 1 – 6, 6-4, 2 – 0). Il primo set era andato a Jannik e stava giocando un buon terzo periodo. Purtroppo il fastidio al ginocchio lo ha costretto al. (foto@federtennis-facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca ...

Advertising

Eurosport_IT : Ancora un problema fisico per Sinner. #Sinner | #EurosportTENNIS | #RolandGarros - signoryale : #Sinner gli infortuni nel tennis sono all’ordine del giorno...senza il problema al ginocchio oggi avrebbe annientat… - ewsdn : Staff inadeguato mi viene da pensare. Va bene che siamo all’inizio (mica tanto) della collaborazione; va bene si st… - attipensa : @tennisti_brutti @mike__mania @_ilovedelpo Delpo ne sa qualcosa... Probabilmente un fisico non ancora perfettamente… - zan62 : @Mamox__ Sono anch'io un superfan di #Sinner, e sono molto dispiaciuto. Ma finché Jannik non metterà su un po' di… -