Roland Garros 2022: Sinner e Giorgi a caccia dei quarti di finale, per Tsitsipas pericolo danese (Di lunedì 30 maggio 2022) L'Italia va a caccia di uno storico tris nei quarti di finale del Roland Garros. Jannik Sinner e Camila Giorgi sperano di poter raggiungere Martina Trevisan e completare una tripletta meravigliosa. Sarà un lunedì con uno scontro a distanza tra Italia e Russia, visto che gli avversari dell'altoatesino e della marchigiana saranno rispettivamente Andrey Rublev e Daria Kasatkina. A scendere in campo per prima sarà Camila Giorgi, che aprirà il programma sul Suzanne Lenglen. E' un match molto complicato quello dell'azzurra, che se la vedrà con un'avversaria che gioca bene sulla terra rossa ed è reduce da risultati importanti come la semifinale agli Internazionali d'Italia. Giorgi ha disputato un ottimo match contro Aryna ...

