Regina Elisabetta II, concerto per i 70 anni di trono con Duran Duran, Bocelli, Alicia Keys (Di lunedì 30 maggio 2022) Regina Elisabetta II festeggia i 70 anni di trono con un concerto da Buckingham Palace con un parterre d’eccezione che prevede tra gli altri Duran Duran, Bocelli, Alicia Keys In diretta da Buckingham Palace, sabato 4 giugno a partire dalle ore 21, Sky (al canale 109) proporrà lo straordinario concerto organizzato per celebrare il Giubileo di Platino, 70 anni sul trono, della Regina Elisabetta II, il Platinum Party at the Palace. Ad aprire lo show di fronte alla residenza di Sua Maestà ci saranno i Queen + Adam Lambert, già protagonisti al Giubileo d’Oro del 2002, seguiti da artisti del calibro ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 30 maggio 2022)II festeggia i 70dicon unda Buckingham Palace con un parterre d’eccezione che prevede tra gli altriIn diretta da Buckingham Palace, sabato 4 giugno a partire dalle ore 21, Sky (al canale 109) proporrà lo straordinarioorganizzato per celebrare il Giubileo di Platino, 70sul, dellaII, il Platinum Party at the Palace. Ad aprire lo show di fronte alla residenza di Sua Maestà ci saranno i Queen + Adam Lambert, già protagonisti al Giubileo d’Oro del 2002, seguiti da artisti del calibro ...

