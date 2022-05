Parigi: Giorgi cede a Kasatkina, martedì Trevisan in campo nei quarti (Di lunedì 30 maggio 2022) Camila, 28esima testa di serie, sconfitta in due set dalla russa (n.20). Martina torna in campo martedì contro la stellina canadese Fernandez (n.17) Leggi su federtennis (Di lunedì 30 maggio 2022) Camila, 28esima testa di serie, sconfitta in due set dalla russa (n.20). Martina torna incontro la stellina canadese Fernandez (n.17)

Advertising

FiorinoLuca : CAMILA SHOW! ?????? Camila #Giorgi supera Aryna #Sabalenka e raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi di f… - Eurosport_IT : GIORGI FAVOLOSA! ?????? Bellissima prestazione della nostra azzurra che batte Putintseva e si qualifica al 3° turno d… - MasterblogBo : PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Camila Giorgi esce di scena negli ottavi di finale del Roland Garros femminile, seco… - Deiana_Luca9 : RT @FiorinoLuca: Il programma degli italiani oggi a Parigi: 11:00 #Giorgi vs #Kasatkina 17:30 (circa) #Sinner vs #Rublev È Italia vs Russ… - garrincha_1962_ : RT @FiorinoLuca: Il programma degli italiani oggi a Parigi: 11:00 #Giorgi vs #Kasatkina 17:30 (circa) #Sinner vs #Rublev È Italia vs Russ… -