Napoli, due sorelle di 17 e 24 anni sfregiate con l'acido: ricoverate in ospedale. È caccia a tre ragazze

Due sorelle di 17 e 24 anni sono ricoverate in ospedale a Napoli dopo essere state sfregiate con dell'acido. Le due giovani hanno raccontato alla polizia di essere state vittime di un agguato senza alcun motivo. L'aggressione è avvenuta la scorsa notte, intorno all'una, in corso Amedeo di Savoia. Le due ragazze hanno spiegato alla polizia di essere state avvicinate da altre ragazze che, senza apparente motivo, avrebbero lanciato contro di loro dell'acido e poi si sarebbero allontanate a bordo di tre scooter. Le giovani sono state ricoverate al Cardarelli per ustioni al volto e al braccio. A guidare gli scooter dai quali è partito il getto di acido erano tre ragazze.

rtl1025 : ?? Due sorelle di 24 e 17 anni sono state ustionate con l'acido la scorsa notte a #Napoli. Poco dopo l'una, erano i… - MediasetTgcom24 : Due sorelle sfregiate con l'acido in strada a Napoli #napoli - pisto_gol : In Roma-Napoli del 25.10.1987, un gestaccio di Bagni verso la Curva Sud ruppe il rapporto di amicizia tra le due ti… - tusciaweb : Due sorelle ferite con l’acido in volto da ragazze in scooter Napoli - Due sorelle ferite con l'acido in volto da… - Claudio07071959 : RT @anperillo: A #Napoli e dintorni è vera emergenza sul fronte della sicurezza pubblica. In 24 ore tre ragazzi gravemente feriti (uno è in… -