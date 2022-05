Monopattini da corsa, Sara Cabrini prima donna a vincere nello eSC (Di lunedì 30 maggio 2022) La seconda tappa dell' eSkootr Championship , il primo Campionato mondiale di Monopattini elettrici, è stata vinta e conquistata da Sara Cabrini , uno dei tre piloti dell' Helbiz Racing Team . Lungo ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) La seconda tappa dell' eSkootr Championship , il primo Campionato mondiale dielettrici, è stata vinta e conquistata da, uno dei tre piloti dell' Helbiz Racing Team . Lungo ...

