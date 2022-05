Milano: esplode power bank, paura in una scuola di Milano (Di lunedì 30 maggio 2022) L'esplosione di un powerbank all'interno di una scuola di Milano ha generato il coinvolgimento di otto persone. Per due studenti è stato necessario il ricovero in ospedale, a causa del fumo inalato. L'episodio è accaduto nella mattinata del 30 maggio 2022. Tanta paura per l'accaduto Gli studenti hanno avvertito uno scoppio e successivamente il fumo che ha iniziato a propagarsi. A generare le peggiori conseguenze è stato, però, il fumo che si è diffuso, finendo per essere inalato. Non sono stati bei momenti vissuti quelli degli studenti della scuola di Milano, a causa della batteria portatile che era conservata all'interno di uno zaino. Possibile che alla base che a scatenare il problema sia stato un surriscaldamento. Otto persone ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 30 maggio 2022) L'esplosione di unall'interno di unadiha generato il coinvolgimento di otto persone. Per due studenti è stato necessario il ricovero in ospedale, a causa del fumo inalato. L'episodio è accaduto nella mattinata del 30 maggio 2022. Tantaper l'accaduto Gli studenti hanno avvertito uno scoppio e successivamente il fumo che ha iniziato a propagarsi. A generare le peggiori conseguenze è stato, però, il fumo che si è diffuso, finendo per essere inalato. Non sono stati bei momenti vissuti quelli degli studenti delladi, a causa della batteria portatile che era conservata all'interno di uno zaino. Possibile che alla base che a scatenare il problema sia stato un surriscaldamento. Otto persone ...

