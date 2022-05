Milan, test il 16 luglio col Colonia (Di lunedì 30 maggio 2022) Inizia a delinearsi l’estate di precampionato del Milan Campione d’Italia. La squadra di Pioli affronterà il prossimo 16 luglio il Colonia al RheinEnergieStadion per l’undicesima Telekom Cup in quella che è la prima amichevole annunciata dal club rossonero. Calcio d’inizio fissato alle 19 per la sfida contro il Colonia che ha terminato la stagione al settimo posto della Bundesliga qualificandosi per il preliminare di Conference League. Il Milan ha in programma altre amichevoli estive in Europa che saranno annunciate nelle prossime settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Inizia a delinearsi l’estate di precampionato delCampione d’Italia. La squadra di Pioli affronterà il prossimo 16ilal RheinEnergieStadion per l’undicesima Telekom Cup in quella che è la prima amichevole annunciata dal club rossonero. Calcio d’inizio fissato alle 19 per la sfida contro ilche ha terminato la stagione al settimo posto della Bundesliga qualificandosi per il preliminare di Conference League. Ilha in programma altre amichevoli estive in Europa che saranno annunciate nelle prossime settimane. SportFace.

