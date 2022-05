Marshmallow arrostiti a scuola a Bergamo, cinque bambini ustionati durante una recita: una è in codice rosso (Di lunedì 30 maggio 2022) Paura a Bergamo, dove durante le prove di una recita scolastica di fine anno cinque bambini sono rimasti ustionati questa mattina nella scuola dell'infanzia San Zeno di Osio Sopra in via... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 30 maggio 2022) Paura a, dovele prove di unascolastica di fine annosono rimastiquesta mattina nelladell'infanzia San Zeno di Osio Sopra in via...

Advertising

rtl1025 : ?? Sei bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (#Bergamo) durante le prove di una… - girasole810 : RT @rtl1025: ?? Sei bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (#Bergamo) durante le prove di una recita scol… - minuttfminutt : RT @rtl1025: ?? Sei bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (#Bergamo) durante le prove di una recita scol… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Sei bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (Bergamo) durante le prove di una recita scolastic… - antareSar_ : RT @rtl1025: ?? Sei bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (#Bergamo) durante le prove di una recita scol… -