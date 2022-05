Luca Salatino, il ritorno in studio prima della scelta a UeD e finisce in lacrime (Di lunedì 30 maggio 2022) Luca Salatino scelta a UeD, finalmente ci siamo. Lunedì 30 maggio, su Canale 5, è iniziata la puntata dedicata al tronista romano. Fra qualche giorno, per la precisione mercoledì 1 giugno, ultimo di questa stagione di UeD, toccherà alla collega Veronica Raimondi. Come spesso accade, si sa già chi sceglieranno Luca Salatino e Veronica Raimondi. UeD è infatti un programma registrato e stando alle anticipazioni, lui avrebbe fatto la sua scelta nella registrazione avvenuta addirittura mercoledì 18 maggio 2022. Nonostante gli spoiler, il pubblico aspetta sempre con trepidazione di vedere la pioggia di petali in studio. Luca Salatino scelta a UeD: gli ospiti in studio A onor di anticipazione, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)a UeD, finalmente ci siamo. Lunedì 30 maggio, su Canale 5, è iniziata la puntata dedicata al tronista romano. Fra qualche giorno, per la precisione mercoledì 1 giugno, ultimo di questa stagione di UeD, toccherà alla collega Veronica Raimondi. Come spesso accade, si sa già chi sceglierannoe Veronica Raimondi. UeD è infatti un programma registrato e stando alle anticipazioni, lui avrebbe fatto la suanella registrazione avvenuta addirittura mercoledì 18 maggio 2022. Nonostante gli spoiler, il pubblico aspetta sempre con trepidazione di vedere la pioggia di petali ina UeD: gli ospiti inA onor di anticipazione, il ...

