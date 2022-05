L’Italia nel mirino degli hacker. Killnet avverte: “Sarà un colpo irreparabile” (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Italia è di nuovo nel mirino degli hacker. “Un colpo irreparabile in Italia” è la minaccia annunciata dal Collettivo filorusso Killnet sul suo profilo Telegram. “30 maggio – ore 5:00 – luogo di incontro Italia”, inizia così il post diffuso dai rivali di Anonymous, che a loro volta hanno messo nel mirino Killnet dopo l’inizio della guerra in Ucraina. “Vi aspettiamo”, è la conclusione. Gli hacker del collettivo filorusso Killnet avevano già minacciato e colpito L’Italia nelle scorse settimane Non è la prima volta che il collettivo Killnet minaccia L’Italia, già nelle scorse settimane erano stati diffusi avvertimenti di questo tenore e c’erano state ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 maggio 2022)è di nuovo nel. “Unin Italia” è la minaccia annunciata dal Collettivo filorussosul suo profilo Telegram. “30 maggio – ore 5:00 – luogo di incontro Italia”, inizia così il post diffuso dai rivali di Anonymous, che a loro volta hanno messo neldopo l’inizio della guerra in Ucraina. “Vi aspettiamo”, è la conclusione. Glidel collettivo filorussoavevano già minacciato e colpitonelle scorse settimane Non è la prima volta che il collettivominaccia, già nelle scorse settimane erano stati diffusi avvertimenti di questo tenore e c’erano state ...

Advertising

WeCinema : Palma d'oro al film choc svedese 'The triangle of sadness' di Ruben Östlund, a sorpresa, un po' di Italia nel palma… - GuidoDeMartini : ?? MASCHERINA ANCHE DOPO IL 15 GIUGNO: ORMAI È SOLO UNO STRUMENTO DI SOTTOMISSIONE ?? Al contrario che nel resto del… - andreabettini : Stasera passaggio della Stazione Spaziale Internazionale visibile da tutta l'Italia fra le 22.37 e le 22.41. Favori… - Simon05297420 : RT @mittdolcino: Manco si ricordano cosa han scritto Le scorte di vaccino anti vaiolo furono distrutte globalmente, in quanto malattia erad… - MariuzzoAndrea : @GiovanniFanfoni @ramella_sociol @MessaCristina @mur_gov_ in realtà proprio quelli tracciano un quadro molto positi… -