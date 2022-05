L’Italia ha un problema (russo) in Africa. Parla Wechsler (Di lunedì 30 maggio 2022) Italia avvisata: la guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina rende le minacce alla sicurezza provenienti dal fianco Sud della Nato – Mediterraneo, Nord Africa, Sahel – ancora più pericolose. Meglio prendere le misure da subito, spiega a Formiche.net William Wechsler, direttore del Rafik Hariri Center dell’Atlantic Council di Washington DC e vice sottosegretario alla Difesa con delega alle operazioni speciali e alla lotta al terrorismo con Barack Obama, ospite a Roma di un evento con la Fondazione Med-Or. Con l’adesione di Svezia e Finlandia la Nato si rafforza? La Nato è sempre più importante e l’aggressione unilaterale di Putin all’Ucraina le ha dato ancora più forza. Per anni una parte dell’Occidente ha pensato che l’Alleanza fosse un retaggio del passato, che la Russia fosse pronta a trasformarsi e giocare alle regole della comunità ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 maggio 2022) Italia avvisata: la guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina rende le minacce alla sicurezza provenienti dal fianco Sud della Nato – Mediterraneo, Nord, Sahel – ancora più pericolose. Meglio prendere le misure da subito, spiega a Formiche.net William, direttore del Rafik Hariri Center dell’Atlantic Council di Washington DC e vice sottosegretario alla Difesa con delega alle operazioni speciali e alla lotta al terrorismo con Barack Obama, ospite a Roma di un evento con la Fondazione Med-Or. Con l’adesione di Svezia e Finlandia la Nato si rafforza? La Nato è sempre più importante e l’aggressione unilaterale di Putin all’Ucraina le ha dato ancora più forza. Per anni una parte dell’Occidente ha pensato che l’Alleanza fosse un retaggio del passato, che la Russia fosse pronta a trasformarsi e giocare alle regole della comunità ...

