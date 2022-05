Leclerc, una furia col box Ferrari. "Quando uno parte primo e finisce quarto...", la parole (pesantissime) di Binotto (Di lunedì 30 maggio 2022) Un Charles Leclerc così arrabbiato con i suoi prima di Montecarlo non lo avevamo mai visto. E il team principal Mattia Binotto gli ha dato ragione a fine gara: “Tutto quello che succede nella squadra è responsabilità mia — ha detto —. La strategia viene scelta al muretto poi i piloti contribuiscono con le loro indicazioni, con ciò che vedono e sentono". La mancata vittoria nel Principato nasce da una catena di indecisioni: “Abbiamo sbagliato le chiamate e le strategie. Abbiamo sottovaluto le prestazioni delle gomme intermedie. E se uno finisce quarto Quando era in testa qualcosa non va. Avevamo i mezzi e non li abbiamo sfruttati”. Con quelle mescole infatti Perez ha iniziato a volare. Sainz insisteva per proseguire e aspettava di montare le gomme da asciutto. Charles Leclerc avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Un Charlescosì arrabbiato con i suoi prima di Montecarlo non lo avevamo mai visto. E il team principal Mattiagli ha dato ragione a fine gara: “Tutto quello che succede nella squadra è responsabilità mia — ha detto —. La strategia viene scelta al muretto poi i piloti contribuiscono con le loro indicazioni, con ciò che vedono e sentono". La mancata vittoria nel Principato nasce da una catena di indecisioni: “Abbiamo sbagliato le chiamate e le strategie. Abbiamo sottovaluto le prestazioni delle gomme intermedie. E se unoera in testa qualcosa non va. Avevamo i mezzi e non li abbiamo sfruttati”. Con quelle mescole infatti Perez ha iniziato a volare. Sainz insisteva per proseguire e aspettava di montare le gomme da asciutto. Charlesavrebbe ...

Advertising

pisto_gol : Un clamoroso errore del box Ferrari -doppio pit stop al 18esimo giro-ha privato @Charles_Leclerc della vittoria e r… - rockett70 : RT @poesiadeimotori: Oggi quel bambino è deluso, ancora una volta. Ma il ragazzo di fronte a lui non smetterà di provarci. #Leclerc #Ferra… - Gaku_0429 : RT @AlessioM0RA: @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Complimenti per la grandissima figura di oggi, ora si capisce perché il t… - rosyniro : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Io nn ci riesco a guardare @Charles_Leclerc così. Mi fa una triste… - GnrDre : Sfottò o no questi ormai sono un caso clinico. Portano una sfiga nera in maniera inellutabile. Una roba mai vista.… -