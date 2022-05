“Le ricette del convento” | crispelle di riso

(Di lunedì 30 maggio 2022) Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle scale, a Monreale (Sicilia), propone un’altra delle antichetramandate tra le mura del, al centro del programma di Food Network “Ledel“, in onda ogni sabato, alle 17:00, sul canale 33 (in streaming su Discoveryplus.it). Oggi, in particolare, vediamo come preparare ledi. Ingredienti 370 gbollito, 200 g farina, 5 g lievito, 170 g latte, miele, cannella, succo di 3 arance, buccia di 3 arance grattugiata, buccia di 1 limone grattugiata, olio per friggere Procedimento Con anticipo, facciamo bollire ile lo scoliamo quando è ben cotto. Lasciamo raffreddare. In una ciotola, mettiamo ilbollito e raffreddato, ...

