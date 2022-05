Koulibaly interessa alla Juventus, ma le alternative sono tante (Di lunedì 30 maggio 2022) Koulibaly non conosce ancora il proprio futuro e la Juventus vorrebbe evitare di aspettare troppo. sono tante le alternative al senegalese Lo stallo tra Napoli e Koulibaly continua e la Juventus attende in agguato per capire se vi sia margine di trattativa. Il giocatore, nel caso in cui dovesse partire, potrebbe accasarsi al Barcellona ma L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 30 maggio 2022)non conosce ancora il proprio futuro e lavorrebbe evitare di aspettare troppo.leal senegalese Lo stallo tra Napoli econtinua e laattende in agguato per capire se vi sia margine di trattativa. Il giocatore, nel caso in cui dovesse partire, potrebbe accasarsi al Barcellona ma L'articolo

Advertising

Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: #Koulibaly: nonostante la scadenza 2023, #ADL non fa sconti e vuole almeno 40 milioni. La #Juventus vede il centrale co… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: #Koulibaly: nonostante la scadenza 2023, #ADL non fa sconti e vuole almeno 40 milioni. La #Juventus vede il centrale co… - ValePieraccini : #Koulibaly: nonostante la scadenza 2023, #ADL non fa sconti e vuole almeno 40 milioni. La #Juventus vede il central… - AndreaTiberio7 : E, per quanto mi riguarda, si può sognare solo con giocatori di livello e con progetti all’altezza. E tra i giocat… - UnGrandeMatto : @LoreGiallorosso I vari Pogba Koulibaly Dybala Ronaldo non si comprano all'ultimo minuto, e se non è un colpo di qu… -