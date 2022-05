Gravina: “Decreto Crescita, c’è un problema”, poi lancia l’allarme sul sistema (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, presente oggi al convegno ‘Lo sport muove l’Italia’ presso la Camera di Commercio di Roma, ha lanciato un allarme al mondo del calcio in merito alla nuova riforma del Decreto Crescita. Queste le sue parole di preoccupazione rilasciate all’ANSA: “Mi dispiace che ci sia stata una distorta applicazione del Decreto Crescita, per non parlare delle conseguenze sui vivai. Sono molto preoccupato per la stabilità del sistema. Gravina, ha poi così concluso rivolgendosi all’ex ministro Spadafora: “C’è una netta distinzione tra chi si è confrontato e si è messo a disposizione del mondo dello sport e chi oggi predilige un approccio diverso per ragioni di tutela quasi esclusiva dell’interesse economico ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente della Federcalcio Gabriele, presente oggi al convegno ‘Lo sport muove l’Italia’ presso la Camera di Commercio di Roma, hato un allarme al mondo del calcio in merito alla nuova riforma del. Queste le sue parole di preoccupazione rilasciate all’ANSA: “Mi dispiace che ci sia stata una distorta applicazione del, per non parlare delle conseguenze sui vivai. Sono molto preoccupato per la stabilità del, ha poi così concluso rivolgendosi all’ex ministro Spadafora: “C’è una netta distinzione tra chi si è confrontato e si è messo a disposizione del mondo dello sport e chi oggi predilige un approccio diverso per ragioni di tutela quasi esclusiva dell’interesse economico ...

