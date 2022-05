Governo: Letta, 'maggioranza irripetibile, mai più con le destre' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Siamo dentro una maggioranza unica e irripetibile. Non andremo mai più al Governo con le destre". Così Enrico Letta a Messina con il candidato sindaco Domenico Franco. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Siamo dentro unaunica e. Non andremo mai più alcon le". Così Enricoa Messina con il candidato sindaco Domenico Franco.

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Se Enrico Letta mi accusa di «sfasciare il governo» per aver vinto la battaglia contro la tassa s… - fedeoliasr : RT @OttobreInfo: Fratoianni 'lavora a uno schema' insieme a Letta per formare il prossimo governo di centrodestra insieme. - ankerachele : RT @OttobreInfo: Fratoianni 'lavora a uno schema' insieme a Letta per formare il prossimo governo di centrodestra insieme. - pigi02 : RT @LaraMagoni: Enrico #Letta è sempre pronto a denigrare gli avversari non rendendosi conto che la vera eccezione sono i 10 anni di govern… - TV7Benevento : Governo: Letta, 'maggioranza irripetibile, mai più con le destre' - -