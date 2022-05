Gf Vip | celebre conduttore si rifiuta di partecipare | “Non perché io non abbia bisogno di soldi | anzi | ma…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 maggio 2022) Alfonso Signorini è ormai il pilastro del Grande Fratello Vip da qualche anno. Il direttore di Chi, che ha provato a reclutare tutti i “Vipponi” possibili e immaginabili, ha sempre però fatto un buco nell’acqua con Claudio Lippi, che avrebbe volentieri ospitato nella Casa più spiata di Italia. Nonostante l’insistente corteggiamento del padrone di Casa dello show infatti, pare che ilcategoricamenteto. Quest’ultimo si è concesso un’intervista per il Corriere, al quale ha voluto spiegarne i motivi. Non per una questione di ingratitudine, ha voluto chiarire Lippi, ma proprio per una questione di coerenza oltre che di salute: Hoto L’isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io nondi ...