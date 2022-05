Esame di stato primo ciclo di istruzione: in allegato modelli di tabelle, griglie e criteri per la valutazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Ai fini della determinazione del voto finale dell'Esame di stato per il I ciclo di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. L'Esame di stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) Ai fini della determinazione del voto finale dell'diper il Idi ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. L'disi intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. L'articolo .

