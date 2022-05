Epigrafia beneventana | la parola al professor Solin

Leggi su labtv

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il mondo delle epigrafi beneventane. Un universo che ci circonda, in una città antica come la nostra è pane quotidiano imbattersi in lapidi o in parti di frammenti incastonate nelle abitazioni del centro storico, eredi di una tradizione filologica da cui è possibile sapere molto della società del mondo ...