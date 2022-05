Dimentica di inserire il freno a mano, prova a fermare l’auto ma finisce in scarpata: 20enne in ospedale (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Attimi di paura questa mattina in via Santa Clementina, a Benevento. Una 20enne ha parcheggiato l’auto, una Hyundai grigia, Dimenticandosi – probabilmente – di inserire il freno a mano e si è poi allontanata per chiudere il cancello della sua abitazione. Poco dopo la giovane ha visto la vettura cominciare a muoversi, così ha provato ad entrare nel veicolo per fermarlo ma senza riuscirci. Il mezzo, con all’interno la giovane, è finito in una scarpata. Scattato l’allarme, la ragazza è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa. Ha riportato diverse lesioni ad una gamba e dolori addominali ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Attimi di paura questa mattina in via Santa Clementina, a Benevento. Unaha parcheggiato, una Hyundai grigia,ndosi – probabilmente – diile si è poi allontanata per chiudere il cancello della sua abitazione. Poco dopo la giovane ha visto la vettura cominciare a muoversi, così hato ad entrare nel veicolo per fermarlo ma senza riuscirci. Il mezzo, con all’interno la giovane, è finito in una. Scattato l’allarme, la ragazza è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa. Ha riportato diverse lesioni ad una gamba e dolori addominali ed è stata trasportata in codice rosso in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

