De Laurentiis allo scoperto su Fabian e Ospina: “Vi spiego come stanno le cose” (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel corso della lunga conferenza odierna per presentare il ritiro a Castel Di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è soffermato anche sulle ultime di mercato in casa azzurra. In particolare, la questione rinnovi sta tenendo banco e diversi sono i calciatori importanti alle prese con un accordo da prolungare. Se per Koulibaly e Mertens il patron ha reso subito chiara la situazione, su Ospina e Fabian – il primo in scadenza il 30 giugno, l’altro nel 2023 – ha rivelato che si aspetta un feedback da parte loro e dei relativi entourage. Nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo, la sensazione è che il centrocampista ex Betis possa finire sul mercato. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione a tal proposito: Rinnovi Ospina e ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel corso della lunga conferenza odierna per presentare il ritiro a Castel Di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio Desi è soffermato anche sulle ultime di mercato in casa azzurra. In particolare, la questione rinnovi sta tenendo banco e diversi sono i calciatori importanti alle prese con un accordo da prolungare. Se per Koulibaly e Mertens il patron ha reso subito chiara la situazione, su– il primo in scadenza il 30 giugno, l’altro nel 2023 – ha rivelato che si aspetta un feedback da parte loro e dei relativi entourage. Nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo, la sensazione è che il centrocampista ex Betis possa finire sul mercato. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione a tal proposito: Rinnovie ...

