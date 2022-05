Borsa: Mosca gira in calo ( - 1%), il rublo prosegue in rialzo (Di lunedì 30 maggio 2022) Ha girato in calo la Borsa di Mosca. L'indice Moex perde l'1% a 2.383 punti. Il rublo prosegue aumentando il rialzo, con il cambio a 62,95 rubli per un dollaro, rispetto ai 67,6 di venerdì, e a 67,78 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Hato inladi. L'indice Moex perde l'1% a 2.383 punti. Ilaumentando il, con il cambio a 62,95 rubli per un dollaro, rispetto ai 67,6 di venerdì, e a 67,78 ...

Advertising

Pgrecoit : Borsa: Mosca gira in calo (-1%), il rublo prosegue in rialzo: Cambio moneta russa a 62,95 per un dollaro e a 67,78… - fisco24_info : Borsa: Mosca gira in calo (-1%), il rublo prosegue in rialzo: Cambio moneta russa a 62,95 per un dollaro e a 67,78… - Pgrecoit : Borsa: Mosca apre in rialzo (+0,9%), il rublo si rinforza: Cambio moneta russa a 66,7 per un dollaro e a 71,7 per u… - ansa_economia : Borsa: Mosca apre in rialzo (+0,9%), il rublo si rinforza. Cambio moneta russa a 66,7 per un dollaro e a 71,7 per u… - fisco24_info : Borsa: Mosca apre in rialzo (+0,9%), il rublo si rinforza: Cambio moneta russa a 66,7 per un dollaro e a 71,7 per u… -