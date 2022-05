Borsa: Europa positiva col lusso, banche in ordine sparso (Di lunedì 30 maggio 2022) Proseguono positive le principali Borse europee a metà giornata, tranne Madrid ( - 0,2%), penalizzata dal dato di maggio dell'inflazione. Stabile l'indice della visione economica dell'area euro (+0,1%)... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Proseguono positive le principali Borse europee a metà giornata, tranne Madrid ( - 0,2%), penalizzata dal dato di maggio dell'inflazione. Stabile l'indice della visione economica dell'area euro (+0,1%)...

