Amici 21 | nuova coppia in arrivo? Ecco cosa sta succedendo tra due ex allievi

In un'intervista un ex ballerino di Amici 21 ha speso parole al miele per Carola Puddu che lascerebbero intendere la nascita di una nuova coppia. 'Spero di rivederla' All'interno della scuola più famosa d'Italia, Carola Puddu si era avvicinata a Luigi Strangis: il cantante, però, non ha mai ricambiato i sentimenti. In queste ore, i fan del talent show di Maria De Filippi sono convinti che potrebbe nascere una nuova coppia ad Amici 21: si tratta di Carola e Michele Esposito. Il ballerino in una recente intervista ha speso parole al miele per la sua ex compagna di scuola: "Mentre uno faceva le prove, ci guardavamo, ci studiavamo… Spero di rivederla". Michele Esposito ha ammesso di essere stato in perfetta sintonia con Carola Puddu, anche nei vari passi a due portati in sena durante il ...

