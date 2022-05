Agnelli vola in Sudamerica per un campione: “Sarà nostro” (Di lunedì 30 maggio 2022) Andrea Agnelli sta già pensando a una grande Juve per il futuro e l’idea del Presidente è quella di regalare ai tifosi un grande campione. In queste ultime due stagioni la Juventus ha avuto davvero tantissimi problemi in fase di costruzione della squadra, per questo motivo l’anno prossimo Andrea Agnelli non ha la minima intenzione di farsi trovare impreparato in sede di mercato, con il Presidente che sta già pensando a qualche possibile acquisto di grande livello per poter rafforzare una squadra che dovrà tornare a competere per la vittoria del campionato dopo le ultime annate. Andrea Agnelli Juventus (Ansa Foto)Per riuscire a vincere un campionato serve grande dedizione da parte di tutta la dirigenza, tanto è vero che non sembra un caso il fatto che il crollo verticale della Juventus in questi ultimi anni sia stato ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 maggio 2022) Andreasta già pensando a una grande Juve per il futuro e l’idea del Presidente è quella di regalare ai tifosi un grande. In queste ultime due stagioni la Juventus ha avuto davvero tantissimi problemi in fase di costruzione della squadra, per questo motivo l’anno prossimo Andreanon ha la minima intenzione di farsi trovare impreparato in sede di mercato, con il Presidente che sta già pensando a qualche possibile acquisto di grande livello per poter rafforzare una squadra che dovrà tornare a competere per la vittoria del campionato dopo le ultime annate. AndreaJuventus (Ansa Foto)Per riuscire a vincere un campionato serve grande dedizione da parte di tutta la dirigenza, tanto è vero che non sembra un caso il fatto che il crollo verticale della Juventus in questi ultimi anni sia stato ...

