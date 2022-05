Uomini e Donne: Ida non si sente bene in studio (Di domenica 29 maggio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne, Ida Platano non si sente bene in studio E’ accaduto davvero di tutto nella puntata di giovedì di Uomini e Donne. Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri c’è stato un forte scontro tanto che la dama ha avuto una vera e propria crisi di nervi. Ad intervenire è stata anche Maria De Filippi che ha cercato di calmare la situazione, cercando anche di tranquillizzare la parrucchiera. Un momento che possiamo dire ha destato molta preoccupazione sia a casa che tra i presenti… Ida Platano si sente male a Uomini e Donne Anche Maria De Filippi davanti alla crisi di nervi di Ida Platano si è molto spaventata. La presentatrice durante la discussione tra la donna e il cavaliere ha ... Leggi su formatonews (Di domenica 29 maggio 2022) Nella puntata di, Ida Platano non siinE’ accaduto davvero di tutto nella puntata di giovedì di. Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri c’è stato un forte scontro tanto che la dama ha avuto una vera e propria crisi di nervi. Ad intervenire è stata anche Maria De Filippi che ha cercato di calmare la situazione, cercando anche di tranquillizzare la parrucchiera. Un momento che possiamo dire ha destato molta preoccupazione sia a casa che tra i presenti… Ida Platano simale aAnche Maria De Filippi davanti alla crisi di nervi di Ida Platano si è molto spaventata. La presentatrice durante la discussione tra la donna e il cavaliere ha ...

Advertising

GiuseppeConteIT : È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hann… - AndreaRomano9 : Se #Salvini andrà a #Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera. Sarà un colpo a tutta l’… - lapoelkann_ : Oggi non potrò essere al #MonacoGP ma ci saranno i miei figli ??. Forza Ferrari @ScuderiaFerrari ?? forza Charles, C… - iyo6ng : @doriiotto @kbmlvr @gyuIost @yminnivr @Billlieofficial non guardò uomini e donne ???? - BlancWeisse : @chiarajrrt Sarei curiosa di conoscere questi uomini e queste donne e dove è questo “risaputo”. Secondo me molti di… -