Scherma, Coppa del Mondo 2022: spadiste azzurre settime a Katowice

Nell'ultimo appuntamento della stagione della Coppa del Mondo di spada femminile, l'Italia ha chiuso al settimo posto la prova a squadre di Katowice. Il quartetto composto da Alberta Santuccio (ieri seconda nell'individuale), Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria si è fermata ai quarti di finale per mano degli Stati Uniti, che si sono imposti per 45-40. A vincere la gara è stata la Corea del Sud, che ha battuto la Cina in una finale tutta asiatica per 34-29. Le coreane si erano salvate in semifinale all'ultima stoccata contro le americane per 34-34, con gli Stati Uniti che poi si sono presi il terzo posto, battendo nella finalina la Polonia per 45-39.

