Salvini teme il peggio per l'Ucraina: “Il rischio di una guerra nucleare c'è” (Di domenica 29 maggio 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini parlando durante a una manifestazione elettorale a Parma manifesta ancora una volta tutta la sua delusione per il dibattito politico italiano in merito alla guerra Russia-Ucraina: “Ci sono temi su cui ci si può dividere, ma ci sono temi che dovrebbero unire, sono stupito e dispiaciuto per il fatto che a sinistra sul tema della pace ci si divide. Si sono sentiti Putin, Macron e Scholz, cioè Russia, Francia e Germania, parlando di disarmo e ritorno alla pace. Io pensavo forse ingenuamente, mettendomi in gioco, che costruire la pace valesse la pena, non pretendo applausi ma nemmeno insulti”. “Notando che - prosegue Salvini - da Letta a Renzi alla Meloni a Calenda vedo solo grida e polemiche, mi vien voglia di dire ‘Chi me lo fa fare? Sto due giorni in più coi figli, tenetevi ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Il leader della Lega Matteoparlando durante a una manifestazione elettorale a Parma manifesta ancora una volta tutta la sua delusione per il dibattito politico italiano in merito allaRussia-: “Ci sono temi su cui ci si può dividere, ma ci sono temi che dovrebbero unire, sono stupito e dispiaciuto per il fatto che a sinistra sul tema della pace ci si divide. Si sono sentiti Putin, Macron e Scholz, cioè Russia, Francia e Germania, parlando di disarmo e ritorno alla pace. Io pensavo forse ingenuamente, mettendomi in gioco, che costruire la pace valesse la pena, non pretendo applausi ma nemmeno insulti”. “Notando che - prosegue- da Letta a Renzi alla Meloni a Calenda vedo solo grida e polemiche, mi vien voglia di dire ‘Chi me lo fa fare? Sto due giorni in più coi figli, tenetevi ...

Advertising

tempoweb : #Salvini teme il peggio per l’#Ucraina: “Il rischio di una #guerra nucleare c’è” #lega #russia #29maggio… - mauri1brescia : @NicolaPorro Teme che Salvini vada a Mosca? - fabrizio090468 : #Salvini sta rinunciando al viaggio, perché teme che i Russi gli chiedano di restituire tutti i soldi che il partit… - marcospqr3 : @Adnkronos Il gaglioffo ha paura di andare dallo sponsor che gli fara' domande scomode sul perche' l'Italia e' anti… - taninoferri : Per La Russa: “Lega e FI possono anche fondersi, FdI non teme sorpassi”. Maremossum nel centrodestra per la Leader… -