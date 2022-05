Roland Garros 2022, Fernandez batte Anisimova e aspetta Trevisan. Super Gauff (Di domenica 29 maggio 2022) Leylah Fernandez e Coco Gauff hanno ottenuto il lasciapassare per i quarti di finale del Roland Garros 2022. La canadese ha sconfitto infatti Amanda Anisimova con il risultato di 6-3, 4-6, 6-3, mentre la statunitense ha dominato Elise Mertens per 6-4, 6-0. Sensazionale prova di carattere da parte della finalista agli Us Open 2021, Fernandez per l’appunto, la quale ha saputo soffrire e reagire alle difficoltà dopo un secondo parziale a dir poco complesso. La mancina nordamericana è riuscita a scardinare le accelerazioni spesso letali di Anisimova, neutralizzando il tennis aggressivo dell’avversaria grazie ad alcuni accorgimenti tattici lodevoli. In particolare, la sensibilità del gioco di tocco di Fernandez, nei momenti difficili, ha ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Leylahe Cocohanno ottenuto il lasciapassare per i quarti di finale del. La canadese ha sconfitto infatti Amandacon il risultato di 6-3, 4-6, 6-3, mentre la statunitense ha dominato Elise Mertens per 6-4, 6-0. Sensazionale prova di carattere da parte della finalista agli Us Open 2021,per l’appunto, la quale ha saputo soffrire e reagire alle difficoltà dopo un secondo parziale a dir poco complesso. La mancina nordamericana è riuscita a scardinare le accelerazioni spesso letali di, neutralizzando il tennis aggressivo dell’avversaria grazie ad alcuni accorgimenti tattici lodevoli. In particolare, la sensibilità del gioco di tocco di, nei momenti difficili, ha ...

