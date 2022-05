Real Madrid | Benzema | 'Cinque Champions | questa è stata la più difficile Io il migliore? Lo è Ancelotti'

Advertising

MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - ESPNDeportes : Carlo Ancelotti ???????? AC Milan 2003, 2007 ?? ?? Real Madrid 2014, 2022 ?? ?? #UCL #UCLFinal - gippu1 : Carlo #Ancelotti è il primo allenatore a vincere 4 #Champions, è il primo a vincerla in tre decenni diversi (2003-2… - marcos_jotas : RT @offensiveprank: Ancelotti diciendo “Ici c’est Real Madrid” y se la pela - CUpRafa : RT @offensiveprank: Ancelotti diciendo “Ici c’est Real Madrid” y se la pela -

La storia è compiuta. A Parigi, sotto gli occhi di Rafael Nadal, ilsi è laureato campione d'Europa per la 14ma volta nella sua storia. Nell'atto conclusivo la squadra di Carletto Ancelotti ha battuto 1 - 0 il Liverpool, grazie a un gol di Vinicius Junior ...1 Liverpool -0 - 1 LIVERPOOL Alisson 6 : sicuro in uscita anche fuori dall'area quando serve, avventuroso ma mai fuori luogo. Confusione sul gol annullato a Benzema, la posizione del francese salva lui ...(ANSA) - PARIGI, 29 MAG - 'Non ci posso credere, abbiamo vissuto una stagione fantastica e io sono l'uomo dei record. Non so cosa altro dire...'.Una partita che sa di storia. 95 minuti che hanno consegnato la Champions League numero 14 in casa del Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti batte il Liverpool e passa nella notte di Parigi. Una ...