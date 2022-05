Advertising

GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Ramsey-Juve, un nodo da sciogliere in fretta: si lavora alla risoluzione #calciomercato - sportli26181512 : Ramsey-Juve, un nodo da sciogliere in fretta: si lavora alla risoluzione: Ramsey-Juve, un nodo da sciogliere in fre… - Gazzetta_it : Ramsey-Juve, un nodo da sciogliere in fretta: si lavora alla risoluzione #calciomercato - Luxgraph : La Juve, Ramsey e il costo degli errori - gilnar76 : Ramsey Juve, il retroscena: «Ha deciso Arrivabene. Non riusciva a crederci!» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Laprova a risolvere il nodo, che in teoria dovrebbe tornare a Torino per onorare il suo ultimo anno di contratto dopo l'avventura temporanea ai Rangers di Glasgow. Il centrocampista gallese ...... non è in discussione, ma lanon può permettersi di pagare un attore non protagonista (tale si ... E Pogba A lui dovrebbero 'far posto'e Bernardeschi , i cui stipendi attuali andrebbero a ...Dybala 7,5, Ramsey 7, Rabiot 7, Alex Sandro 6, R Arthur 5, Bernardeschi 4. Non sono voti in pagella, ma i milioni all'anno percepiti da questi giocatori da contratto con la Juventus. Troppi In teoria ...Ora sono in preparazione due operazioni per abbassare ulteriormente il monte ingaggi e non incidere sulle casse. Innanzitutto sono stati allacciati i colloqui con l’entourage di Aaron Ramsey, rientrat ...