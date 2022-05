Rai | De Luca | faccia diretta regata Repubbliche marinare

(Di domenica 29 maggio 2022) “Auspichiamo che la RAI possa garantire anche quest’anno, cosi’ com’e’ accaduto per le precedenti edizioni, latelevisiva delladelle Antiched’Italia che si svolgera’ domenica 5 giugno ad Amalfi”. Lo dichiarano i deputati PD Piero De, Vice Presidente del gruppo alla Camera, e Andrea Romano, membro della Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai, che aggiungono: “Una manifestazione che da decenni celebra la grande tradizione marinara italiana e che raccoglie un’eredita’ storica e culturale profondamente radicata nel nostro Paese, il cui rilancio e’ tanto piu’ importante oggi dopo il biennio della pandemia e all’avvio di una stagione turistica che mostra forti segni di vitalita’. Anche per questo, come e’ stato sottolineato dai Sindaci dei quattro Comuni ...

"Auspichiamo che la RAI possa garantire anche quest'anno, così com'è accaduto per le precedenti edizioni, la diretta televisiva della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d'Italia che si svolgerà ...Lo dichiarano i deputati Pd Piero De Luca, vice presidente del gruppo alla Camera, e Andrea Romano, membro della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. "Una manifestazione che da decenni celebra ...