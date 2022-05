Questa è Guerra (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo una lunga pausa, torno a parlarvi di MLW e di Fusion. Intimidation Games è alle spalle da tempo e le puntate da Dallas proseguono, ormai lanciatissimi verso Battle Riot IV il 23 Giugno a New York City. DURAN VS HAMMERSTONE: E’ Guerra APERTA Ormai i rapporti fra Duran e Hammerstone sono di fuoco: nell’ultima puntata Duran ha addirittura sfidato di persona Hammerstone per il World HW Title, salvo rivelarsi solo un modo per farlo attaccare a tradimento dai suoi alleati. A fianco di Duran ci sono Holliday & Alicia, King Muertes e CONTRA, con il quale punta palesemente a prendere il controllo della ML; al momento l’ostacolo più grande per il Proprietor è proprio il Martello della Giustizia, che però può contare su alleati come Davey Richards e i Von Erichs, anche loro ai ferri corti con la gestione di Duran. Holliday sicuramente è fra i ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo una lunga pausa, torno a parlarvi di MLW e di Fusion. Intimidation Games è alle spalle da tempo e le puntate da Dallas proseguono, ormai lanciatissimi verso Battle Riot IV il 23 Giugno a New York City. DURAN VS HAMMERSTONE: E’APERTA Ormai i rapporti fra Duran e Hammerstone sono di fuoco: nell’ultima puntata Duran ha addirittura sfidato di persona Hammerstone per il World HW Title, salvo rivelarsi solo un modo per farlo attaccare a tradimento dai suoi alleati. A fianco di Duran ci sono Holliday & Alicia, King Muertes e CONTRA, con il quale punta palesemente a prendere il controllo della ML; al momento l’ostacolo più grande per il Proprietor è proprio il Martello della Giustizia, che però può contare su alleati come Davey Richards e i Von Erichs, anche loro ai ferri corti con la gestione di Duran. Holliday sicuramente è fra i ...

