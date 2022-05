Napoli | ruba una pistola e spara a quattro giovani | due sono gravi

(Di domenica 29 maggio 2022) Scene da Far West nel Napoletano dove questa notte un uomo ha prima sottratto laa una guardia giurata, poi ha utilizzato l'arma per fare fuoco contro un gruppo diin sosta davanti a ...

Scene da Far West nel Napoletano dove questa notte un uomo ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata, poi ha utilizzato l'arma per fare fuoco contro un gruppo di giovani in sosta davanti a .... Un uomo, nel Napoletano, ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata, minacciandola con un coltello. Poi, passando davanti a un bar, il "Nirvana Spritz", in sella a una bici elettrica, ...E' accaduto stanotte davanti a un bar di Qualiano. Arrestato un 37enne, noto alle forze dell'ordine. L'ipotesi è di una vendetta dopo una lite ...Un 37enne pregiudicato ruba la pistola ad una guardia giurata e spara a 4 ragazzi. Solo uno di loro è stato dimesso. Due sono in condizioni gravissime.