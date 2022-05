MotoGP, Marc Marquez: “Ho voluto correre per la Honda, ora la mia battaglia più difficile…” (Di domenica 29 maggio 2022) Marc Marquez saluta, temporaneamente, la MotoGP con una gara complicata ed anonima. Il Cabroncito, infatti, chiude in undicesima posizione il suo Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale 2022, dopo aver annunciato nella giornata di ieri che si dovrà operare nuovamente al braccio destro, il quarto intervento chirurgico sull’arto lesionato a Jerez 2020. Sul tracciato del Mugello il portacolori del team Repsol Honda oggi ha fatto davvero fatica, anche perchè negli ultimi giorni non può che avere vissuto un mix di emozioni: “Sicuramente nella mia testa sono passati tanti pensieri – ammette ai microfoni di Sky Sport – ed è stato un weekend molto difficile sia perchè la pista richiede molto a livello fisico, sia perchè qui si va veloce. A livello mentale, ovviamente, non è stato semplice concentrarmi”. “Quando ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)saluta, temporaneamente, lacon una gara complicata ed anonima. Il Cabroncito, infatti, chiude in undicesima posizione il suo Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale 2022, dopo aver annunciato nella giornata di ieri che si dovrà operare nuovamente al braccio destro, il quarto intervento chirurgico sull’arto lesionato a Jerez 2020. Sul tracciato del Mugello il portacolori del team Repsologgi ha fatto davvero fatica, anche perchè negli ultimi giorni non può che avere vissuto un mix di emozioni: “Sicuramente nella mia testa sono passati tanti pensieri – ammette ai microfoni di Sky Sport – ed è stato un weekend molto difficile sia perchè la pista richiede molto a livello fisico, sia perchè qui si va veloce. A livello mentale, ovviamente, non è stato semplice concentrarmi”. “Quando ...

