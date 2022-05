Mané ha deciso, addio Liverpool: il Bayern Monaco in pole position (Di domenica 29 maggio 2022) per l’esterno offensivo di Klopp Come riportato da Fabrizio Romano Sadio Mané avrebbe deciso di lasciare il Liverpool in estate. Il giocatore avrebbe annunciato la sua decisione dopo la finale di Champions. Il Bayern Monaco ad oggi è la contendente più accreditata ma i giochi sono aperti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) per l’esterno offensivo di Klopp Come riportato da Fabrizio Romano Sadioavrebbedi lasciare ilin estate. Il giocatore avrebbe annunciato la sua decisione dopo la finale di Champions. Ilad oggi è la contendente più accreditata ma i giochi sono aperti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

