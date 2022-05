Karate, Europei 2022: la seconda giornata di finali consegna all’Italia un oro e un bronzo nel kata a squadre (Di domenica 29 maggio 2022) Si chiude con una medaglia d’oro e una di bronzo il percorso dell’Italia ai Campionati Europei 2022 di Karate che si sono disputati a Gaziantep (Turchia). Nella seconda, ed ultima, giornata dedicata alle finali, la nostra pattuglia ha rimpolpato il medagliare con due ulteriori allori, uno dei quali, finalmente, del metallo più pregiato. La squadra femminile di kata, infatti, ha difeso il suo titolo continentale contro la temibile Spagna. Michela Pezzetti, Terryana D’Onofrio e Carola Casale hanno totalizzato un punteggio di 26.44 che è andato a sconfiggere nettamente il 25.54 delle iberiche per un trionfo quanto mai meritato. La squadra maschile, invece, ha colto la medaglia di bronzo nella finale di “consolazione”. Gianluca Gallo, ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Si chiude con una medaglia d’oro e una diil percorso dell’Italia ai Campionatidiche si sono disputati a Gaziantep (Turchia). Nella, ed ultima,dedicata alle, la nostra pattuglia ha rimpolpato il medagliare con due ulteriori allori, uno dei quali, finalmente, del metallo più pregiato. La squadra femminile di, infatti, ha difeso il suo titolo continentale contro la temibile Spagna. Michela Pezzetti, Terryana D’Onofrio e Carola Casale hanno totalizzato un punteggio di 26.44 che è andato a sconfiggere nettamente il 25.54 delle iberiche per un trionfo quanto mai meritato. La squadra maschile, invece, ha colto la medaglia dinella finale di “consolazione”. Gianluca Gallo, ...

