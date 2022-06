Investita da un’auto | bimba monrealese di 3 anni in prognosi riservata

(Di domenica 29 maggio 2022) Una bambina di 3di Monreale è stataa Sferracavallo nella serata di ieri. La piccola adesso si trova ricoverata inall’ospedale dei Bambini di Palermo. È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto ieri sera a Sferracavallo, in via Barcarello. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata travolta da

Advertising

angelabellini : Brevemente la trama: è la storia di una famiglia e delle reazioni dei familiari, di fronte ad un incidente mortale,… - infoitinterno : Incidente a Cori, non ce l'ha fatta la 47enne runner investita da un'auto pirata - infoitinterno : Dichiarato il decesso di Viridiana Rotondi, runner romana investita da un'auto pirata a Cori - infoitinterno : Incidente a Cori, non ce l’a fatta la 47enne runner investita da un’auto pirata -

... la runner di 47 annidomenica a Cori, in provincia di Latina, dove si trovava pergiorno di svago praticando la sua grande passione: la corsa. Travolta dala donna è stata ...Tragico incidente a Cantù, in provincia di Como , la mattina di oggi, venerdì 3 giugno. Una donna di 82 anni è mortadain via Carcano mentre stava attraversando la strada. Incidente a Cantù (Como), donnada: è morta L'incidente mortale è avvenuto poco dopo le 10:30. Secondo ...