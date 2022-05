Guerra, Salvini sul viaggio a Mosca: “Non mi aspettavo applausi ma nemmeno insulti. Non mollo, ma mi vien da dire sto con i miei figli” (Di domenica 29 maggio 2022) “Ci sono temi che dovrebbero unire, sono stupito e dispiaciuto del fatto che la costruzione della pace preveda divisioni a sinistra. La pace va costruita, va studiata, va pensata, va faticata”. Così Matteo Salvini, a un comizio elettorale a Parma, parlando del viaggio che ha prospettato a Mosca: “Pensavo che costruire la pace, mettendosi in gioco, mettendosi anche a rischio, valesse la pena, non pretendo applausi ma neanche insulti… non essendo un weekend a Forte dei Marmi perché andare in territorio di Guerra per portare parole di pace non è esattamente un fine settimana a Riccione… ecco ma, notando che da Letta a Renzi alla Meloni a Calenda, un grido di attacchi e polemiche, mi vien voglia di dire ma chi me lo fa fare: passo due giorni con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) “Ci sono temi che dovrebbero unire, sono stupito e dispiaciuto del fatto che la costruzione della pace preveda divisioni a sinistra. La pace va costruita, va studiata, va pensata, va faticata”. Così Matteo, a un comizio elettorale a Parma, parlando delche ha prospettato a: “Pensavo che costruire la pace, mettendosi in gioco, mettendosi anche a rischio, valesse la pena, non pretendoma neanche… non essendo un weekend a Forte dei Marmi perché andare in territorio diper portare parole di pace non è esattamente un fine settimana a Riccione… ecco ma, notando che da Letta a Renzi alla Meloni a Calenda, un grido di attacchi e polemiche, mivoglia dima chi me lo fa fare: passo due giorni con i ...

Advertising

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - GiovaQuez : Un #Salvini irritato: 'Davanti a tutte queste polemiche a volte mi viene da dire: `Ma chi me lo fa fare, passo due… - elio_vito : Salvini, sei il capo della Lega, mentre Macron e Scholz sono Capi di Stato e di Governo, difficile capire la differ… - Giulicat1512 : RT @riccardoVeron: Lo sfogo di Salvini sul viaggio a Mosca: “A volte penso: chi me lo fa fare? Me ne sto qualche giorno con i miei figli, t… - fattoquotidiano : Guerra, Salvini sul viaggio a Mosca: “Non mi aspettavo applausi ma nemmeno insulti. Non mollo, ma mi vien da dire s… -